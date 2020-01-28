Підсумковий випуск новин за 22:00: Державний борг України. Новий транш від ЄС

У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 22:00 – Державний борг України, вперше за два роки, опустився нижче позначки у 2 трильйони гривень. І на сьогодні наша держава винна кредиторам 1 трильйон 998 мільярдів гривень. Новий транш від ЄС Україна може отримати вже у найближчі кілька місяців. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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