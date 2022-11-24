Кроме того, в среду, 30 ноября, состоится онлайн-пресс-конференция IV Форума СНП. Три предыдущих форума состоялись в Варшаве, Праге и Гданьске.

Интересно Как признание России спонсором терроризма может стать "козырем" для Путина

Какова цель нынешнего Форума

Среди запланированных результатов:

  • меморандум о прекращении существования России;
  • Декларация независимости Конфедерации Сибири;
  • План реконструкции государств построссийского пространства.

Какие цели преследуют

Основные цели:

  • Согласовать решение о мирном "бархатном" разводе-демонтаже РФ;
  • Выделить границы будущих независимых государств;
  • Подтвердить принцип полной и безусловной денуклеаризации всех стран построссийского пространства;
  • Создать механизм разделения активов-долгов нынешней РФ (включая репарации);
  • Разработать базовые параметры устройства построссийского пространства, особенно в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т.п.).

В шведском Гельсингборге пройдет IV форум свободных народов пост-России / Фото russiavsworld

Кто будет выступать

Ожидаемые спикеры и гости:

  • представители движений коренных и колонизированных регионов нынешней России,
  • политики,
  • дипломаты,
  • государственные деятели,
  • журналисты из ЕС, США, Великобритании, Украины.

Мир постепенно признает Россию страной-террористом

  • 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.
  • 26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.
  • В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.
  • Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

Больше об этом – Россию признали спонсором терроризма: видео