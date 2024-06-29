Иван Белоусов из "Идеалист кофе" занял 3 место в чемпионате мира
Источник:Мировой чемпионат по кофе
Бариста Иван Белоусов занял 3 место на Мировом чемпионате по кофе. Он завоевал лучший результат для Украины в этой специальности, начиная с 2018 года.
Бариста Иван Белоус соревновался в приготовлении кофе в джезве. Конкурс проходил в столице Дании – Копенгагене.
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Что известно о бронзе украинца
В компании "Идеалист кофе" рассказали, что Иван Белоус получил бронзу на Мировом чемпионате по джезве, пропустив вперед только Францию и Турцию.
Очень круто!.. Вся команда "Идеалист кофе" гордится тобой,
– отметили в компании.
В Мировом чемпионате по кофе назвали пятерку лучших барист:
- Джордан Тахнакян, Франция,
- Кевсер Атмака, Турция,
- Иван Белоусов, Украина,
- Эмануэле Бернабей, Италия,
- Плай, Канада.
Иван Белоус завоевал бронзу на Мировом чемпионате по джезве / Фото Ивана Белоусова
Кстати, бариста Иван Белоусов родился в Кременчуге и работает с кофе уже 8 лет. Изданию "Кременчуг Today" он рассказывал, что больше всего любит кофе в джезве или эспрессо.
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Бариста признавался, что для того, чтобы преодолеть сложности, приходилось отказываться от привычной жизни в пользу тренировок: "Часто тренировки были до самой ночи. Относительно трудностей у меня есть интересное правило: когда ты на своем месте и двигаешься в правильном направлении, то сама судьба тебе помогает".