Не дожил 7 дней до 25-летия: в сеть попал последний бой молодого защитника под Бахмутом

В боях под Бахмутом погиб Иван Витальевич Горенок. Он воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Мама военного Елена Горенок написала, что ее сын 7 дней не дожил до своего 25-летия. В сети показали кадры, вероятно, из последнего боя бойц, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагической гибели Ивана Горенока

Сыночек, ты ровно неделю не дожил до своего 25... Это мучительная боль для всех нас. Почивай с миром. Теперь тебе не холодно, не страшно и не больно... Словно по живому разорвали грудную клетку и вырвали сердце, проклятые решисты...

– написала мать, потерявшая сына.

Вероятно, видео последнего боя военного: смотрите видео

Побратим объяснил, что погиб парень, которому он на видео говорил: "За*баш его".

Мать военного рассказала, что Иван погиб 17 мая. Выжившие собратья выложили видео последнего боя в сеть.

"Часы которые мне передали (единственную вещь) остановились во времени 14:09. Я хочу, чтобы вы все, кто выкладывает видео с игрушками, танцами и так далее увидели какой ценой это им стоит. Чтобы вы запомнили, что когда вы веселитесь на публику, тысячи матерей тихо умирают вместе со своими детьми. Слава вам Герои, вечная Слава", – сказала женщина.

Иван Горенок на войне: смотрите видео

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Как вспоминают погибшего Героя побратимы

Иван Горенок родом из Иванкова – поселка городского типа в Вышгородском районе Киевской области.

Родом из Иванкова, с начала вторжения бросился в первых рядах добровольцем защищать страну. Парень не дожил 7 дней до своего 25-летия. Искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная слава и память, брат,

– написали побратимы.

Военный объяснил, что Иван был подлинным бойцом и примером.

"Ни раз не давал заднюю и шел рядом. Погиб "Гиря" в результате артиллерийского обстрела после завершения штурма… Контузия внутренних органов", – рассказали военные.

Простились с военным 24 мая 2023 года.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Героя. Вечная память.