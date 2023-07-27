Воз украинских военкоров на деоккупированные земли: как был ранен пресс-офицер морпехов Капсамуна

На линии фронта получают ранения не только военные, но и пресс-офицеры. В частности, при сопровождении других журналистов на освобожденные территории пострадал Иван Капсамуна. Он – офицер службы по связям с общественностью.

Отметим, что служит Капсамуна в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и является уроженцем села Виноградовка в Одесской области. Получил ранение он еще 14 июля.

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Ранение Капсамуны

Известно, что в тот день, когда Капсамун был ранен, он сопровождал группу украинских журналистов на деоккупированные территории. Их как раз освободили во время последних контрнаступательных действий Силы обороны.

Как отметил пресс-офицер, он получил переломы обеих ног по причине того, что их авто наехало на противотанковую мину.

Это был очередной выезд на передний край. Завозил я туда не иностранцев, это были украинские военные журналисты. Эти территории очень плотно заминированы, и так случилось, что, находясь в транспортном средстве, мы наехали на противотанковую мину. Больше всего пострадала как раз та часть машины, где находился я.

Кроме того, пресс-офицер констатировал, что другие люди в авто пострадали меньше – они не получили тяжелые ранения.

У меня бессчетные переломы обеих ног, но все на месте. Присутствующие ожоги, досталось немного рукам. Пока я уже нахожусь в госпитале, где прохожу лечение. Всё будет хорошо, пройду реабилитацию, и мы обязательно победим врага!

Следует сказать, что до полномасштабного вторжения Капсамуна работал редактором политического отдела газеты "День".

Обратите внимание! Вы можете помочь пресс-офицеру по следующим реквизитам:

Приват – 4149609016837876;

Моно – 5375411409475717.

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Отметим напоследок, что недавно стало известно, что на фронте погиб журналист Дмитрий Рыбаков. Он работал в ведущих украинских медиа, однако после начала войны взял оружие в руки. Интересно, что у Рыбакова был позывной "Репортер".