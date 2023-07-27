Зазначимо, що служить Капсамуна у 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та є уродженцем села Виноградівка, що в Одеській області. Дістав поранення він ще 14 липня.

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Поранення Капсамуни

Відомо, що того дня, коли Капсамуна був поранений, він супроводжував групу українських журналістів на деокуповані території. Їх якраз звільнили під час останніх контрнаступальних дій Сили оборони.

Як зазначив пресофіцер, він отримав переломи обох ніг унаслідок того, що їхнє авто наїхало на протитанкову міну.

Це був черговий виїзд на передній край. Завозив я туди не іноземців, це були українські воєнні журналісти. Ці території дуже щільно заміновано, і так трапилося, що, перебуваючи в транспортному засобі, ми наїхали на протитанкову міну. Найбільше постраждала якраз та частина машини, де був я.

Окрім того, зв'язківець констатував, що інші люди в авто постраждали менше – вони не дістали важких поранень.

У мене численні переломи обох ніг, але все на місці. Присутні опіки, дісталося трохи рукам. Наразі я вже перебуваю в госпіталі, де проходжу лікування. Все буде добре, пройду реабілітацію, і ми обов'язково переможемо ворога!

Слід сказати, що до повномасштабного вторгнення Капсамуна працював редактором політичного відділу газети "День".

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Зазначимо наостанок, що не так давно стало відомо, що на фронті загинув журналіст Дмитро Рибаков. Він працював у провідних українських медіа, однак після початку великої війни взяв зброю до рук. Цікаво, що у Рибакова був позивний "Репортер".