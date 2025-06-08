На войне погиб 52-летний уроженец Волыни Иван Литвин

В воскресенье, 8 июня, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб уроженец Волыни Иван Литвин. Защитнику было 52 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на луцкого городского голову Игоря Полищука. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

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Что известно о погибшем

Иван Литвин был жителем села Тарасово Луцкой городской территориальной общины. Его призвали на службу в состав воинской части на должность водителя 2-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты.

Солдат погиб во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области.

Вечная память, честь и почет Герою!

– написал мэр Луцка.

Напомним, ранее о еще одной потере сообщили в Вишневской сельской территориальной общине. В пятницу, 6 июня, на фронте из-за российского FPV-дрона погиб 20-летний лейтенант Назар Матейчук.