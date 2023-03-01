Больше всего любил жизнь, которую отдал за Украину: под Бахмутом погиб закарпатец Иван Мезей
Источник:Синевирская громада
Под Бахмутом в боях с российским врагом погиб уроженец Закарпатья Иван Мезей. Защитнику было всего 34 года.
Иван Мезей защищал Украину с августа 2022 года. Он служил в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
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Под Бахмутом погиб Иван Мезей
Воин родом из села Синевирская Поляна. О гибели Мезея стало известно 28 февраля.
Так, в одном из боев, выполняя боевое задание, Иван Мезей погиб.
Погибший Иван Мезей / фейсбук Ивана Мезея
Война забирает лучших... Смелый, добрый, всегда улыбающийся, готовый помочь – таким он навсегда останется в памяти односельчан, боевых собратьев и друзей. Он очень любил жизнь и отдал ее за наш мир и покой,
– заявили в Синевирской громаде.
Ивану Мезею было всего 34 года / фейсбук Ивана Мезея
Иван Мезей служил с августа 2022 года / фейсбук Ивана Мезея
В боях с врагом гибнут украинские Герои
- Недавно во время обороны Бахмута погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Уроженец Коломыи получал награды на всеукраинских соревнованиях, а также ездил на европейские.
- 15 февраля стало известно, что на войне в Украине погиб еще один гражданин Великобритании Джонатан Шенкин, которому было 45 лет. Он служил фельдшером в Вооруженных Силах Украины.
- В бою под Краматорском погиб каратист Николай Яремчук. 22-летний Николай был спортсменом и тренером черновицкого клуба Дзаммай.
- Также в боях за Украину погиб одесский писатель, журналист и сомелье Игорь Терехин. С ним простились 30 января.