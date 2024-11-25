Помогал шестидесятникам: политзаключенный сталинских концлагерей Иван Мигус умер на 92 году жизни

Во Львове умер художник и писатель, член Львовского регионального общественно-культурного общества "Надсяння", политический узник сталинских концлагерей Иван Мигус. Ему был 91 год.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Львовского городского совета.

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Что известно об Иване Мигусе

Иван Мигус родился 17 июня 1933 года в селе Ульгивок Люблинского воеводства в Польше в украинской семье. В 1946 году Ивана с семьей принудительно переселили в УССР по программе "обмена населением".

Значительная часть рассказа о жизни господина Ивана сосредоточена на годах его заключения в исправительно-трудовых лагерях Мордовии и Урала (1949 – 1955 годы). В 1959 году господин Иван был осужден во второй раз на 13 лет за помощь в деятельности шестидесятников,

– написали в городском совете.

В 2016 году Иван Мигус получил благодарность от города как член Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. Мужчине был 91 год. Он имел двух дочерей и сына. О месте и времени похорон обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в апреле умерла связная УПА из Ивано-Франковской области. Речь идет о Наталье Сеньковской с псевдонимом Черемшина. Женщине было 99 лет. С момента провозглашения независимости Украины получила немалое количество государственных наград.