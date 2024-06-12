В Киеве попрощались с погибшим воином и активистом Иваном Парамоновым
12 июня 2024, 20:55Читати новину українською
Источник:Радио Свобода
В Киеве попрощались с защитником Иваном Парамоновым, который погиб 8 июня на Харьковском направлении. Во время прощания с воином столица провожала Ивана дождем.
Прощание с Иваном состоялось в Киеве, 12 июня, на Майдане Независимости под стелой. Несмотря на ливень, для того, чтобы провести воина в последний путь, пришло много людей.
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Как прошло прощание с Иваном Парамоновым
Иван Парамонов погиб 8 июня во время выполнения боевого задания. Осколки попали ему в шею и сердце.
После прощания на Майдане защитника похоронили на Аллее Героев. Иван Парамонов любил красный цвет, поэтому часть людей пришли с цветами или с элементами одежды такого цвета.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибшего Ивана Парамонова. Вечная память.
Прощание с Иваном Парамоновым: видео "Радио Свободы"
Что известно о воине Иване Парамонове
- В 2014 году Иван Парамонов принимал активное участие в Революции достоинства. После этого он активно боролся за независимую Украину – организовывал образовательные лагеря и проекты в Киеве, работал в проекте "БУР" и с ОО "Новый Донбасс" в городе Счастье, где реализовывал волонтерские и культурные инициативы.
- В 2019 году стал соучредителем ОО "Штука", которая помогает на востоке Украины.
- С начала полномасштабного вторжения Иван вместе с другими активистами возил гуманитарную помощь военным и жителям прифронтовых территорий Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
- В феврале 2024 года он добровольно присоединился в ряды ВСУ, где служил в 12-м отряде спецназначения.