В Киеве попрощались с погибшим воином и активистом Иваном Парамоновым

В Киеве попрощались с защитником Иваном Парамоновым, который погиб 8 июня на Харьковском направлении. Во время прощания с воином столица провожала Ивана дождем.

Прощание с Иваном состоялось в Киеве, 12 июня, на Майдане Независимости под стелой. Несмотря на ливень, для того, чтобы провести воина в последний путь, пришло много людей.

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Как прошло прощание с Иваном Парамоновым

Иван Парамонов погиб 8 июня во время выполнения боевого задания. Осколки попали ему в шею и сердце.

После прощания на Майдане защитника похоронили на Аллее Героев. Иван Парамонов любил красный цвет, поэтому часть людей пришли с цветами или с элементами одежды такого цвета.

Прощание с Иваном Парамоновым: видео "Радио Свободы"

Что известно о воине Иване Парамонове