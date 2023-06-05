Коллега Плачкова – Иван Русев – рассказал, что связь с бойцом исчезла еще 2 июня. Сегодня, в День охраны окружающей среды, Русев решил напомнить о деятельности защитника.
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Воин защищал природное наследие
Коллега рассказывает, что Плачков, работая в заповеднике, отважно, последовательно и яростно охранял природное наследие нашего государства.
Под Бахмутом исчез Иван Плачков / Фото из фейсбука Ивана Русева
Мне пришлось с ним быть в разных рейдах по борьбе с браконьерами и он всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Русев напоминает, что во время войны, которую развязала Россия, каждый день погибают и исчезают люди, очень страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни и за которую так крепко боролся Иван Плачков.
Поэтому автор публикации во Всемирный день охраны окружающей среды призвал уничтожать врага и беречь уникальную природу от разрушения.
Ситуация на Бахмутском направлении: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с 1 сентября, когда оккупанты начали использовать зэков в Бахмуте, Россия потеряла по меньшей мере 22 816 личного состава. Потери ВСУ были в 7,5 раза меньше.
- В середине мая в Министерстве обороны заявили, что суммарное количество военных, которых Россия потеряла на Бахмутском направлении, достигает 70 тысяч. Речь идет о раненых и убитых. Алексей Резников добавил, что такая статистика только по "консервативным прогнозам".
- В то же время в Белом доме сообщили, что в целом Россия потеряла около 100 тысяч военных в этом направлении. Речь идет как об уничтоженных, так и об раненых окупантов.