Коллега Плачкова – Иван Русев – рассказал, что связь с бойцом исчезла еще 2 июня. Сегодня, в День охраны окружающей среды, Русев решил напомнить о деятельности защитника.

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Воин защищал природное наследие

Коллега рассказывает, что Плачков, работая в заповеднике, отважно, последовательно и яростно охранял природное наследие нашего государства.

Под Бахмутом исчез Иван Плачков / Фото из фейсбука Ивана Русева

Мне пришлось с ним быть в разных рейдах по борьбе с браконьерами и он всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Русев напоминает, что во время войны, которую развязала Россия, каждый день погибают и исчезают люди, очень страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни и за которую так крепко боролся Иван Плачков.

Поэтому автор публикации во Всемирный день охраны окружающей среды призвал уничтожать врага и беречь уникальную природу от разрушения.

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