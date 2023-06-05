Колега Плачкова – Іван Русєв – розповів, що зв'язок з бійцем зник ще 2 червня. Сьогодні, у День охорони довкілля Русєв вирішив нагадати про діяльність захисника.

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Воїн захищав природну спадщину

Колега розповідає, що Плачков, працюючи у заповіднику, відважно, послідовно і люто охороняв природну спадщину нашої держави.

Під Бахмутом зник Іван Плачков / Фото з фейсбуку Івана Русєва

Мені довелося з ним бути в різних рейдах по боротьбі з браконьєрами і він завжди гідно стояв на стражі держави, охороняючи наше спільне надбання,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Русєв нагадує, що під час війни, яку розв'язала Росія, кожного дня гинуть і зникають люди, дуже страждає дика природа, яка є основою нашого життя і за яку так міцно боровся Іван Плачков.

Тому автор публікації у всесвітній день охорони довкілля закликав нищити ворога та берегти унікальну українську природу від руйнування.

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