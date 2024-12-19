Суд избрал меру пресечения главе КРАИЛ: его отправили в СИЗО

В четверг, 19 декабря, в Киеве избрали меру пресечения главе КРАИЛ Ивану Рудому. Суд отправил его под стражу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Финансировали вооруженную агрессию против Украины: казино Pin-Up подозревают в пособничестве России

Что известно о деле Ивана Рудого

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Отмечается, что чиновника отправили под стражу без права внесения залога.

Согласно постановлению суда, Иван Рудый будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.

Заметим, что ГБР задержало главу КРАИЛ в среду, 18 декабря. Рудому инкриминируют содействие интересам России. По данным следствия, в результате его действий представители коммерческой структуры, связанные с Россией, получили лицензию по организации азартных игр в сети.

Также задержанный, который имел информацию от ряда государственных органов о связи коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии.

К слову, Верховная Рада Украины 4 декабря приняла закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей до 1 апреля 2025 года.