Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про справу Івана Рудого

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для глави Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Зазначається, що посадовця відправили під варту без права внесення застави.

Згідно з постановою суду, Іван Рудий перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Зауважимо, що ДБР затримало очільника КРАІЛ у середу, 18 грудня. Рудому інкримінують сприяння інтересам Росії. За данними слідства, внаслідок його дій представники комерційної структури, пов'язані з Росією, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі.

Також затриманий, який мав інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, умисно не вживав заходів щодо позбавлення відповідної ліцензії.

До слова, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до 1 квітня 2025 року.