На фронте погиб закарпатец Иван Скоблей

Война унесла жизнь еще одного украинца. Защищая Родину, погиб житель села Гребля Хустского района Иван Скоблей.

У воина осталась жена и двое сыновей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Заречанскую территориальную общину.

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Что известно об Иване Скоблее

Иван Скоблей родился 4 ноября 1965 года в селе Гребля. Мужчина учился в Греблянской школе, позже – в Свалявском ПТУ. Там он получил профессию столяра.

Украинский защитник также проходил военную службу в советской армии. Всю жизнь Иван прожил в родном селе, где вместе с женой Верой воспитал двух сыновей.

До начала полномасштабного вторжения России на украинские земли военный работал завхозом, а затем сторожем в Греблянской гимназии. Вследствие российской агрессии мужчина добровольно обратился в ТЦК и 28 февраля 2022 года был призван на службу в воинскую часть А7124.

Находясь на службе, Иван Скоблей выполнял боевые задачи в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Главный сержант служил помощником гранатометчика стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7124.

Жизнь украинского защитника оборвалась вблизи села Сосновка, что на Сумщине. О дате и времени прощания с военным в общине сообщат позже.

К слову, ранее на фронте погиб пулеметчик из Закарпатья Владимир Мошкола. Воину было всего 35 лет.