Россия назначила на должность посла в Ватикане Ивана Солтановского. По информации литовского издания, именно его четырнадцать лет назад направляли в НАТО как офицера разведки.

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Необычный дипломат

Эксперты говорят, что такое предназначение свидетельствует о важности Святого Престола для России, поэтому они призывают Запад не недооценивать влияние Ватикана на мировую политику.

Иван Солтановский – необычный дипломат. До 2009 года он был заместителем посла России при НАТО, однако считает, что он работал не только дипломатом.

"По информации офиса безопасности НАТО, среди них были лица, работающие под прикрытием", - сказал Линас Линкявичюс, посол Литвы в НАТО в 2005-2011 годах.

Другой дипломат литовского посольства того времени также вспоминает Солтановского.

Он был таким серьезным человеком, и его почему-то было много повсюду,

– говорит Ромуалдас Вайшнорас, дипломат миссии Литвы при НАТО в 2008-2009 годах.

По его словам, такое поведение непривычно для дипломата такого ранга.

Карьера Солтановского в НАТО завершилась первой волной выдворения российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. И хотя существует неписаное правило, согласно которому высланные из НАТО дипломаты не допускаются ни к одному члену альянса, в 2015 году Солтановский был назначен постоянным представителем России в Европейском совете в Страсбурге.

"Его хорошо знали в НАТО и других странах, трудно бы не знать специфики его карьеры", - говорит Линкявичюс.

После исключения России из Совета Европы из-за полномасштабной войны в Украине карьера Солтановского вернулась в Ватикан.

Дипломатия Ватикана работает тихо

Это четкий сигнал, что Россия очень серьезно относится к этой позиции. Нового посла называют одним из деканов МИД России. Это означает, что назначается человек, которого много ожидают, – говорит Юозас Рузгис, директор Bernardinai.lt.

И, по мнению дипломатов, от Ватикана действительно можно что-то получить.

"Святой престол является центром власти, они оказывают влияние во всем мире. Не стоит считать, что Ватикан проводит только мессы и говорит о духовных делах и не имеет влияния на дипломатические процессы", – уверяет Линкявичюс.

Эксперты говорят, что ватиканская дипломатия прежде всего работает тихо.

Один из таких случаев: посланник Ватикана кардинал Матео Дзуппи встречался с контролером по правам ребенка Москвы Марией Беловой. Хотя международный уголовный суд выдал ордер на ее арест за незаконное перемещение украинских детей в Россию.

Кардинал Дзуппи, которого называют ветераном мирных инициатив, уже посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин. Сообщается, что его поездка в Москву планируется снова.

Главная позиция Ватикана – спасти как можно больше людей, как можно больше жизней и спасти своих верующих,

– говорит Рузгис.

Но теперь, когда Ватикан принял подозреваемого русского шпиона как своего посла, дипломаты удивляются. По словам Линкявичюса, Солтановский встречается с Папой Римским и обсуждает, как достичь мира в Украине.

"Мы должны не только наблюдать за тем, как российские шпионы проникают в дипломатический корпус, но и активно участвовать и пытаться на это влиять", - говорит дипломат.

Тем более что желание России может заключаться в том, чтобы через католическую церковь попытаться повлиять на Южную Америку и Африку, где католиков уже больше, чем в Европе.

Ватикана о войне России против Украины