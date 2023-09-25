Росія призначила на посаду посла у Ватикані Івана Солтановського. За інформацією литовського видання, саме його чотирнадцять років тому направляли в НАТО як офіцера розвідки.

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Незвичайний дипломат

Експерти кажуть, що таке призначення свідчить про важливість Святого Престолу для Росії, тому вони закликають Захід не недооцінювати вплив Ватикану на світову політику.

Іван Солтановський незвичайний дипломат. До 2009 року він був заступником посла Росії при НАТО, проте вважають, що він працював не лише дипломатом.

"За інформацією офісу безпеки НАТО, серед них були ті особи, які працюють під прикриттям", – сказав Лінас Лінкявічюс, посол Литви в НАТО в 2005-2011 роках.

Інший дипломат литовського посольства того часу, також згадує Солтановського.

Він був такою серйозною людиною, і його чомусь було багато всюди,

– каже Ромуалдас Вайшнорас.

За його словами, така поведінка незвична для дипломата такого рангу.

Кар'єра Солтановського в НАТО завершилася першою хвилею видворення російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям. І хоча існує неписане правило, згідно з яким вислані з НАТО дипломати не допускаються до жодного члена альянсу, у 2015 році Солтановський був призначений постійним представником Росії в Європейській раді в Страсбурзі.

"Його добре знали в НАТО та інших країнах, важко було б не знати специфіки його кар’єри", – каже Лінкявічюс.

Після виключення Росії з Ради Європи через повномасштабну війну в Україні кар'єра Солтановського повернулася до Ватикану.

Дипломатія Ватикану працює тихо

Це чіткий сигнал, що Росія дуже серйозно ставиться до цієї позиції. Нового посла називають одним із деканів МЗС Росії. Це означає, що призначається людина, від якої багато очікують, – каже Юозас Рузгис, директор Bernardinai.lt.

І, на думку дипломатів, від Ватикану дійсно можна щось отримати.

"Святий престол є центром влади, вони мають вплив у всьому світі. Не варто вважати, що Ватикан проводить лише меси та говорить про духовні справи і не має впливу на дипломатичні процеси", – запевняє Лінкявічюс.

Експерти кажуть, що ватиканська дипломатія, перш за все, працює тихо.

Один з таких випадків: посланник Ватикану кардинал Матео Дзуппі зустрічався з контролером з прав дитини Москви Марією Бєловою. Хоча міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт за незаконне переміщення українських дітей до Росії.

Кардинал Дзуппі, якого називають ветераном мирних ініціатив, уже відвідав Москву, Київ, Вашингтон і Пекін. Повідомляється, що його поїздка до Москви планується знову.

Головна позиція Ватикану – врятувати якомога більше людей, якомога більше життів і врятувати своїх вірян,

– каже Рузгис.

Але тепер, коли Ватикан прийняв підозрюваного російського шпигуна як свого посла, дипломати дивуються. За словами Лінкявічюса, Солтановський зустрічається з Папою Римським і обговорює, як досягти миру в Україні.

"Ми маємо не лише спостерігати за тим, як російські шпигуни проникають у дипломатичний корпус, а й брати активну участь і намагатися на це впливати", – каже дипломат.

Тим паче, що бажання Росії може полягати в тому, щоб через католицьку церкву спробувати вплинути на Південну Америку та Африку, де католиків уже більше, ніж у Європі.

Політика Ватикану щодо війни Росії проти України