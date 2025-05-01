Невосполнимая потеря: Львов попрощается с воинами Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом

Украина потеряла еще двух преданных сыновей. В четверг, 1 мая, Львов попрощается с Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

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Что известно об Иване Спиридонове и Владимире Белоусе

Иван "Чужой" Спиридонов родился 27 апреля 1997 года в селе Малокаховка Херсонской области.

По образованию он был агротехником. Увлекался футболом и участвовал в соревнованиях, был страстным болельщиком донецкого "Шахтера". Также Иван интересовался нумизматикой и историей.

Парень в 18 лет поступил на срочную службу в Нацгвардию, а затем подписал контракт с 59 отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

С начала полномасштабного вторжения России он оборонял Украину на Херсонщине, Запорожье и Донецкой области. Служил в должности главного пулеметчика взвода.

Во время боев получил ранения, прошел реабилитацию, а затем вернулся на фронт в составе 9 отдельной бригады беспилотных систем.

Свой последний бой Иван встретил 24 апреля.

Кадровый военный Владимир Белоус родился 14 августа 1989 года во Львове. Получал образование во Львовском профессиональном колледже культуры и искусств и Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского.

Он увлекался фотографией, а также музыкой – мастерски владел корнетом и гитарой.

Закончив обучение, Владимир прошел срочную службу в рядах войск противовоздушной обороны в Одессе.

С 2010 года служил в составе 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, а в 2016 году выполнял боевые задачи в зоне АТО.

Некоторое время после полномасштабного вторжения России в Украину занимался рекрутингом.

Умер военный 28 апреля.

Чин похорон защитников Украины начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове.

Затем около 11:30 пройдет общегородская церемония прощания на площади Рынок.

Последним местом упокоения Ивана Спиридонова станет Лычаковское кладбище, а Владимира Белоуса – Голосковское.