Фактически сдал россиянам город: дело экс-мэра Балаклеи передали в суд, ему светит пожизненное

Дело бывшего мэра Балаклеи, которого подозревают в госизмене, передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение.

Экс-мэра Балаклеи Ивана Столбового обвиняют в том, что в начале российской оккупации города он "добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и фактически сдал им населенный пункт".

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В чем обвиняют экс-мэра Балаклеи

По данным следствия, в конце марта 2022 года вместе тогдашний мэр Балаклеи провел совещание с представителями вооруженных сил России и руководством Балаклейского городского совета. Он агитировал к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к России в целом.

Кроме того, предатель провел собрание общины, на которых сообщил жителям, что принял решение оставаться в городе, "хотя была возможность поехать на западную Украину, куда-то еще". Кроме этого, он также добавил, что "сегодня полностью Украина уже ничего не дает" и предложил жителям брать "гуманитарную помощь" от российских военных.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего экс-чиновника по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины),

– сообщили в прокуратуре.

Предателя объявили в розыск

Бывший украинский чиновник скрывается от правосудия на территории России, его официально объявили в розыск.

Обвиняемого будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области. За госизмену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Стоит отметить, что так же, как мэр Балаклеи, поступил городской голова Купянска Геннадий Мацегора. Его заочно будут судить за измену из-за того, что в первые дни полномасштабного вторжения он буквально сдал город российским военным. Известно, что сейчас он скрывается в Белгородской области России.