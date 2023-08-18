Дорожный конфликт в Ужгороде: причастного к смерти врача задержала полиция
Источник:Полиция Закарпатья
Полицейские задержали подозреваемого в смертельном избиении молодого врача в Ужгороде. По данным правоохранителей, между потерпевшим и нападающим произошел конфликт на дороге.
Дорожный конфликт произошел поздно вечером 10 августа на улице Бабьяка в Ужгороде. Потерпевший скончался в больнице.
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Виновником может быть сын экснардепа
Полицейские установили, что между потерпевшим, управлявшим автомобилем Skoda, и водителем Volkswagen Touareg, произошел конфликт на дороге.
Спор перерос в толкотню, в ходе которой водитель внедорожника, по предварительным данным, полученным из свидетельских показаний и записей камер наблюдения, нанес удары водителю Skoda. После этого последний упал на землю и упал в обморок, а другой участник конфликта покинул место происшествия. Травмированного мужчину медики госпитализировали в реанимационное отделение,
– отметили в полиции.
К сожалению, 29-летний пострадавший так и не пришел в сознание. 17 августа мужчина скончался в больнице.
Следователи внесли сведения в ЕРДР. Кроме того, установили и опросили всех лиц, находившихся с поличным. Один из них, 24-летний ужгородец, предоставил полицейским показания, что именно он был участником конфликта и управлял транспортным средством Volkswagen.
В ходе досудебного расследования сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативных мер и установили, что ужгородец предоставил следствию ложные показания. Также полицейские установили настоящего фигуранта дела: им оказался 23-летний мукачевец. Подговорив знакомого, злоумышленник пытался избежать ответственности за содеянное,
– рассказали правоохранители.
Сотрудники полиции собрали достаточно доказательств и задержали подозреваемого. В настоящее время он находится в изоляторе.
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В настоящее время расследование осуществляется по части 2 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" и часть 3 статьи 135 "Оставление в опасности".
Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и будут ходатайствовать в суде о дальнейшем содержании его под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.
Кроме того, в отношении мужчины, пытавшегося взять вину на себя, также открыли уголовное производство.Обратите внимание! Журналист Виталий Глагола уточнил, что в результате дорожного конфликта скончался врач Мукачевской больницы Иван Турок Также добавил, что, по его данным, виновник стычки в Ужгороде, сын экснардепа Павла Балоги – Виктор Балога.