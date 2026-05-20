Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию.

Что известно о якобы отставке главы Национальной полиции?

Информация об отставке главы Национальной полиции Украины появилась 20 мая в различных СМИ. Однако, эта информация не имела официального подтверждения. В частности не раскрывались причины, почему Иван Выговский принял решение написать заявление об отставке с должности.

Впоследствии, в полиции опровергли заявление о том, что Выговский подал рапорт на увольнение.

Эта информация не соответствует действительности, Выговский не подавал рапорт об отставке, находится на месте и выполняет свои обязанности,

– отмечала пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Что известно об Иване Выговском?

Иван Выговский занимает должность главы Национальной полиции Украины и был официально назначен 14 июля 2023 года. Он родился 26 марта 1980 года в Житомирской области, а в 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

Свою карьеру в системе МВД начал в 1999 году, проходя путь от следователя до руководящих должностей в подразделениях полиции Житомирщины, где работал до 2016 года. Впоследствии занимал должность заместителя начальника ГУНП в Николаевской области – начальника следственного управления, а в 2020 – 2021 годах возглавлял полицию Полтавской области. В 2021 – 2023 годах руководил Главным управлением Нацполиции в городе Киев. В январе 2023 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины после трагической гибели руководства МВД в Броварах.

С июля 2023 года официально занимает должность главы Национальной полиции Украины.

Недавно часть руководящего состава полиции подала в отставку: что известно

Начальник Департамента патрульной полиции Украины, генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку на фоне резонансного инцидента в Киеве, произошедшего во время теракта в Голосеевском районе. Параллельно по результатам служебного расследования было принято решение об увольнении или устранении целой вертикали руководства столичной патрульной полиции.

События, ставшие причиной кадровых решений, произошли 18 апреля 2026 года. Тогда вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете. В результате нападения погибли люди, а злоумышленника впоследствии ликвидировало спецподразделение КОРД.

На следующий день в сети появились записи из бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на место происшествия: услышав выстрелы, они отошли и скрылись в служебном автомобиле, оставив гражданских, в том числе раненых, без помощи. Евгений Жуков резко осудил действия подчиненных, назвав их "позорными, непрофессиональными и недостойными". Как боевой офицер он заявил, что берет на себя моральную ответственность за провал в действиях подразделений и подал рапорт об отставке.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что инцидент привел к масштабным кадровым решениям в системе патрульной полиции Киева. Были уволены или понижены в должности руководителя всех уровней – от командиров подразделений до начальника Управления патрульной полиции столицы. Часть чиновников также самостоятельно подала рапорты об увольнении.