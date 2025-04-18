Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Умерова
- Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны Украины.
- Гаврилюк занимал этот пост с мая 2024 года и раньше работал на разных должностях в ВСУ.
На заседании Кабмина 18 апреля было принято решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Генерал-лейтенант занимал этот пост с мая 2024 года.
Несколько дней назад СМИ, ссылаясь на комментарий самого генерал-лейтенанта, сообщили о том, что он желает уволиться по собственному желанию, передает 24 Канал.
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Гаврилюка уволили
До назначения на должность первого заместителя министра обороны Иван Гаврилюк с октября 2023 был просто заместителем.
Ранее он также работал советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
С апреля по август 2022 года Гаврилюк был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.
К слову, Артема Сытника, бывшего главу НАБУ, уволили с должности заместителя руководителя АОЗ из-за "сокращения численности и штата работников".
Кроме того, президент Зеленский назначил Олега Григорова главой Сумской ОВА и Алексея Харченко главой Луганской ОВА. Роман Мрочко был уволен с должности начальника Херсонской городской военной администрации.