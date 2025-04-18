Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Умерова

На заседании Кабмина 18 апреля было принято решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Генерал-лейтенант занимал этот пост с мая 2024 года.

Несколько дней назад СМИ, ссылаясь на комментарий самого генерал-лейтенанта, сообщили о том, что он желает уволиться по собственному желанию, передает 24 Канал.

Смотрите также ГБР разоблачило чиновника Минобороны на схеме с "бронированием" мужчин за деньги

Гаврилюка уволили

До назначения на должность первого заместителя министра обороны Иван Гаврилюк с октября 2023 был просто заместителем.

Ранее он также работал советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

С апреля по август 2022 года Гаврилюк был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

К слову, Артема Сытника, бывшего главу НАБУ, уволили с должности заместителя руководителя АОЗ из-за "сокращения численности и штата работников".

Кроме того, президент Зеленский назначил Олега Григорова главой Сумской ОВА и Алексея Харченко главой Луганской ОВА. Роман Мрочко был уволен с должности начальника Херсонской городской военной администрации.