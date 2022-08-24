Известно, что коллаборант иван сушко успел выслужиться перед прокремлевским начальством. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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Партизаны уже наготове

По словам Федорова, сушко возглавлял штаб подготовки к псевдореферендуму на "своем участке" временно оккупированных территорий.

Теперь вопрос о хоть каком-либо "голосовании" в Михайловской общине, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и повис в воздухе,

– отметил городской глава.

Федоров добавил, что партизаны готовятся к новым "печальным новостям" для тех, кто все же присоединился к организации псевдореферендума.

Что известно об убийстве сушко

В Михайловке взорвали местного гауляйтера ивана сушко. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.

О смерти гауляйтера сообщили росСМИ, передает 24 канал. Известно, что автомобиль сушко взорвали.

Нардеп Алексей Гончаренко заметил, что сначала гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти его, конечно, не удалось.

"Взрывчатка в машине сушко находилась под сиденьем. Как говорится – не усидел на своем месте", – заявил Гончаренко.

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