Відомо, що колаборант іван сушко встиг вислужитись перед прокремлівським начальством. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Партизани вже напоготові
За словами Федорова, сушко очолював штаб підготовки до псевдореферендуму на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.
Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі,
– зазначив міський голова.
Федоров додав, що наразі партизани готуються до нових "сумних новин" для тих, хто все ж долучився до організації псевдореферендуму.
Що відомо про вбивство сушка
У Михайлівці підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.
Про смерть гауляйтера повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що автівку сушка підірвали.
Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що спершу гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні. Врятувати його, звичайно, не вдалося.
"Вибухівка в машині сушка знаходилася під сидінням. Як-то кажуть – не всидів на своєму місці", – заявив Гончаренко.
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