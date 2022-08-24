Відомо, що колаборант іван сушко встиг вислужитись перед прокремлівським начальством. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Партизани вже напоготові

За словами Федорова, сушко очолював штаб підготовки до псевдореферендуму на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.

Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі,

– зазначив міський голова.

Федоров додав, що наразі партизани готуються до нових "сумних новин" для тих, хто все ж долучився до організації псевдореферендуму.

Що відомо про вбивство сушка

У Михайлівці підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

Про смерть гауляйтера повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що автівку сушка підірвали.

Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що спершу гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні. Врятувати його, звичайно, не вдалося.

"Вибухівка в машині сушка знаходилася під сидінням. Як-то кажуть – не всидів на своєму місці", – заявив Гончаренко.

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