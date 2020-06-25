Европейская интеграция – это структурные изменения всей страны, а качественная коммуникация этих изменений является стратегически важной.

Почему сегодня стала такой необходимой коммуникации через социальные сети, какой она должна быть и заменил ли интернет живое общение с гражданами – читайте в интервью с председателем Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванной Климпуш-Цинцадзе.

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Что такое удачная коммуникация?

Как вы считаете, какими должны быть государственные коммуникации, чтобы их услышали граждане?

Прежде всего, государство должно быть искренним и предоставлять гражданам правдивую, исчерпывающую и оперативную информацию, не оставляя поля для манипуляций. Также государственные институты должны говорить одним голосом. К сожалению, на примере эпидемии коронавируса мы видели обратное. Это создало много проблем и напряжение в обществе, которое можно было избежать. Поэтому, чтобы тебя услышали, надо, чтобы тебе верили.

Насколько важна системная коммуникация комитета?

Европейская интеграция – это структурные изменения всей страны, поэтому качественная коммуникация этих изменений является стратегически важной. Комитет является первоисточником евроинтеграционных новостей в части парламентской работы. В обществе бытует много мифов о евроинтеграции, не стоит забывать о подрывной информационной деятельности РФ. Поэтому мы стараемся общаться так, чтобы объяснять людям причинно-следственные связи между введением европейских правил и процедур и улучшением благосостояния. Важно постоянно напоминать обществу об основополагающих ценностях свободной Европы, на которые осуществляются атаки.

С помощью каких инструментов ваш комитет взаимодействует с гражданами и другими целевыми аудиториями?

Это и сайт, и страница в Facebook, и Telegram канал. В этом направлении мы благодарны за коммуникационную поддержку со стороны проекта ЕС-ПРООН по парламентской реформе. Также заседания комитета открыты для СМИ, они транслируются вживую.

Как председатель комитета и народный депутат я, согласно действующего законодательства, веду прием граждан, посещаю регионы, общаюсь с людьми через социальные сети. Также это личные встречи с представителями общественных организаций, запросы по аналитике на темы, где у них есть профессиональные знания, а также проведения совместных мероприятий с ОО. Конечно, важным инструментом коммуникации с гражданами является медиа, и я стараюсь максимально отвечать на запросы СМИ относительно комментариев и интервью.

Как работает и коммуницирует Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС?

Насколько открыта деятельность вашего комитета? Как часто привлекаете к обсуждению законопроектов граждан и других стейкхолдеров? Приведите пожалуйста несколько примеров такого взаимодействия.

Согласно Закону, комитет работает открыто и гласно, его заседание может посетить любой гражданин. Мы никому не делаем исключений. Я горжусь уровнем взаимодействия с гражданским обществом, которое начала, еще работая в Правительстве, потому что и сама пришла в политику из гражданского общества и знаю, насколько это важно для выработки качественных решений.

Примеров такого сотрудничества много, практически на всех заседаниях комитета присутствуют представители общественных организаций. Только комитет начал работу в новом созыве парламента, 10 октября 2019 года состоялась встреча его членов с представителями Украинской стороны Платформы Украина – ЕС и УНП ФГО Восточного партнерства. Считаю, что важнейшими направлениями в сотрудничестве с общественностью являются:

экспертная оценка общественными организациями евроинтеграционных законопроектов;

адвокация в процессе обсуждения и принятия евроинтеграционных законопроектов;

подготовка аналитических материалов;

совместная организация дискуссионных площадок;

совместное участие в просветительских и информационных кампаниях.

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Почему ваш комитет начал коммуницировать в социальных сетях? Например, создал страницу в Facebook.

Потому что это чрезвычайно важный и гибкий канал коммуникации. Результаты различных исследований показывают, что для большого количества граждан Facebook является главным источником получения информации. Кроме этого, социальная сеть дает возможность получать обратную связь.

Какой формат подачи информации является наиболее удачным для государственных коммуникаций и пользуетесь ли вы ими, скажем, для разъяснения широкой общественности законопроектов или принятых законов?

Для государственных коммуникаций важно использовать все возможные форматы. Реципиентами нашей информации являются и эксперты, и рядовые граждане, поэтому форматы должны быть разными. Кто-то ищет экспертные выводы, а кто-то хочет получить простые ответы, изложенные в нескольких предложениях или в доступной инфографике. Поэтому наша коммуникация построена, учитывая эти различия целевой аудитории.

Эксперты и журналисты могут найти на сайте комитета принятые выводы, для широкой общественности коммуникационники готовят более краткое изложение новаций законопроектов, которые рассматривает комитет. Эти материалы доступны на сайте, а также рассылаются через Telegram-канал.

Каких ошибок нельзя допускать в коммуникации?

Как вы думаете, чего стоит избегать в публичной коммуникации парламентскому комитету?

Прежде всего, стоит избегать некомпетентности и политических оценок. Горжусь, что, несмотря на наличие представителей различных политических сил в нашем комитете, его коммуникация является профессиональной и лишенной политики. Мы с коллегами с самого начала работы договорились, что никто из нас не будет использовать официальные площадки коммуникации с политическими целями. И нам это удается.

Чего, по вашему мнению, пока не хватает государственным коммуникациям в целом и комитету в частности?

Государственным коммуникациям сейчас, к сожалению, не хватает профессионализма и слаженности. Это вредит доверию общества к институтам. У нас официальная информация может кардинально меняться в течение нескольких часов; разные ведомства могут выходить с противоположными сообщениями. Кроме этого, ощущается недостаток понимания государственного управления.

На примере своей сферы ответственности вижу, что у Правительства, Офиса президента и представителей фракций не всегда есть понимание процессов европейской интеграции, что выливается в скандальные заявления, которые потом опровергают. Надо разбираться в том, о чем говоришь.

Нашему же комитету, как по мне, не хватает должного внимания СМИ, которое должна быть в стране, ставящей себе целью членство в ЕС. СМИ, кроме узкопрофильных, не слишком интересуются выводами комитета относительно соответствия законопроектов Соглашению об ассоциации и праву ЕС. А такое информирование является ключевым для продвижения евроинтеграции и европейских ценностей. Мы не справимся силами комитета, если медиа не будут держать эти вопросы в фокусе внимания общества.

Получаете ли вы обратную связь от вашей аудитории о деятельности комитета? Какая она?

Мы получаем много сообщений и комментариев в социальных сетях и почте. Реакция разная, но, по большей части, конструктивная. Хотя, повторю, это все-таки не тот уровень взаимодействия, который мог бы быть, если бы наша работа шире освещалась в СМИ.

Три совета от вас государственным коммуниционщикам:

Нельзя продавать мыльные пузыри – работать можно только с фактами и содержанием. В совершенстве знать то, о чем коммуницируешь, и постоянно учиться. Осознавать вес каждого слова и в погоне за лайками не забывать границы допустимого.

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Какие у вас дальнейшие планы по развитию коммуникационного потенциала комитета?

Сейчас мы работаем над созданием англоязычной версии сайта и увеличением аудитории в фейсбук и телеграмме. Также рассматриваем целесообразность создания Youtube-канала.

Автор: Ольга Евстигнеева, консультантка инициативы по предоставлению коммуникационной поддержки комитетов Верховной Рады Украины при содействии проекта ЕС-ПРООН по парламентской реформе.