Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

В Ивано-Франковске и Житомире шел сильный дождь. Поэтому улицы и дороги города залила вода.

Соответствующую информацию сообщили местные издания. В Ивано-Франковске дождь падал ориентировочно в 16 часов, а в Житомире еще позже – ориентировочно в 20:30 2 июня.

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Из-за дождя затопило улицы Ивано-Франковска и Житомира

Местное издание Galka.if.ua сообщило, что ливень в Ивано-Франковске был кратковременным. После дождя дороги и пешеходные дорожки затопило на улицы:

Иоанна Павла;

Игната Хоткевича;

Владимира Ивасюка;

Ивана Миколайчука;

Александра Довженко;

Тараса Чорновила;

Яна Матейко;

Степана Бандеры.

Из-за подтопления в городе перестали курсировать троллейбусы № 3, 7, 10. Без света остались люди на улицах Пулюя, Маланюка, Набережной имени Стефаника, Галицкой, Кобылянской.

Светофоры не работали на перекрестке Днестровской-Василиянок.

Дороги Ивано-Франковска затопило после дождя: смотрите видео

Ивано-Франковск затопило после ливня/ Фото Galka

В Житомире шел дождь с градом

В Житомире вечером ориентировочно в 20:30 шел дождь с градом. После этого дороги и тротуары залила вода. Больше всего подтопило перекресток улиц Покровской и Грушевского.

Суспільне написало, что пресс-офицер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ярослав Мельник рассказал им, что по поводу последствий непогоды к ним люди не обращались. Такова была ситуация в 20:30 2 июня.

Гроза была мощной, но прошла довольно быстро. Пока вызовы о том, что нужна помощь в ликвидации последствий непогоды, еще не поступали,

– Мельник.

Добавил, что более подробная информация о последствиях непогоды в районах области будет уже 3 июня.

В Житомире машины едва не плавали на затопленных улицах / Фото Суспільне

Кратко о последних непогодах в Украине и мире

30 мая Бразилию накрыли ливни и оползни. К сожалению, уже известно о гибели 84 человек, еще 4 тысячи остались без крова.

22 мая военные предупредили, что шторм из моря может выбрасывать морские мины. Поэтому людей призывали не посещать пляжи, ведь это может оказаться опасным.

21 мая Украину охватила настоящая непогода. В течение всего дня в разных регионах наблюдались сильные ветра и ливни.

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