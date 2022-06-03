Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки
В Ивано-Франковске и Житомире шел сильный дождь. Поэтому улицы и дороги города залила вода.
Соответствующую информацию сообщили местные издания. В Ивано-Франковске дождь падал ориентировочно в 16 часов, а в Житомире еще позже – ориентировочно в 20:30 2 июня.
Читайте также Военные снова предупредили: из-за шторма на побережье Черного моря попадают мины
Из-за дождя затопило улицы Ивано-Франковска и Житомира
Местное издание Galka.if.ua сообщило, что ливень в Ивано-Франковске был кратковременным. После дождя дороги и пешеходные дорожки затопило на улицы:
- Иоанна Павла;
- Игната Хоткевича;
- Владимира Ивасюка;
- Ивана Миколайчука;
- Александра Довженко;
- Тараса Чорновила;
- Яна Матейко;
- Степана Бандеры.
Из-за подтопления в городе перестали курсировать троллейбусы № 3, 7, 10. Без света остались люди на улицах Пулюя, Маланюка, Набережной имени Стефаника, Галицкой, Кобылянской.
Светофоры не работали на перекрестке Днестровской-Василиянок.
Дороги Ивано-Франковска затопило после дождя: смотрите видео
Ивано-Франковск затопило после ливня/ Фото Galka
В Житомире шел дождь с градом
В Житомире вечером ориентировочно в 20:30 шел дождь с градом. После этого дороги и тротуары залила вода. Больше всего подтопило перекресток улиц Покровской и Грушевского.
Суспільне написало, что пресс-офицер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ярослав Мельник рассказал им, что по поводу последствий непогоды к ним люди не обращались. Такова была ситуация в 20:30 2 июня.
Гроза была мощной, но прошла довольно быстро. Пока вызовы о том, что нужна помощь в ликвидации последствий непогоды, еще не поступали,
– Мельник.
Добавил, что более подробная информация о последствиях непогоды в районах области будет уже 3 июня.
В Житомире машины едва не плавали на затопленных улицах / Фото Суспільне
Кратко о последних непогодах в Украине и мире
- 30 мая Бразилию накрыли ливни и оползни. К сожалению, уже известно о гибели 84 человек, еще 4 тысячи остались без крова.
- 22 мая военные предупредили, что шторм из моря может выбрасывать морские мины. Поэтому людей призывали не посещать пляжи, ведь это может оказаться опасным.
- 21 мая Украину охватила настоящая непогода. В течение всего дня в разных регионах наблюдались сильные ветра и ливни.
Смотрите также – спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что Россия "начудила" в Черном море и заставляет Украину разгребать: видео