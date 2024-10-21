Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в полиции Ивано-Франковской области. Сейчас все службы работают и устанавливают обстоятельства трагедии.

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Ребенок выпал из окна многоэтажки

В понедельник, 21 октября, в Ивано-Франковске на улице Василия Стуса случился жуткий инцидент – ребенок выпал из окна многоэтажки.

К сожалению, девочка 2012 года рождения не выжила. Ребенок выпал с 9 этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты. Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

К сожалению, такие инциденты не редкость. Так, поздно вечером 9 сентября в Николаеве из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. Ребенок выпал с 7 этажа на крышу библиотеки на первом этаже. Он получил серьезные травмы, но врачи борются за жизнь мальчика.