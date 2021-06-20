В Ивано-Франковске исследуют отравление студентов: комиссия обнародует результаты расследования

В Ивано-Франковске выясняют причины отравления студентов. На этой неделе жители двух улиц выбежали из домов из-за резкого запаха, похожего на газ.

Его почувствовали и студенты местного колледжа, находившиеся в тот вечер в общежитии. Подробнее – в сюжете.

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"Примерно в 22 – 22:30 у всех появилась паника из-за запаха газа. Потом нас вызвали на улицу. Мы стояли, а потом пошли в колледж. Примерно в 1:30 вернулись, когда исчез запах газа, пошли спать", – поделился студент колледжа Технологий и бизнеса Василий Крехович.

Однако не всем посчастливилось отделаться потерянным сном. Восемь студентов попали в больницу с диагнозом отравление: девушки и один парень. После оказания помощи, их жизни ничего не угрожает.

Трое детей находились в реанимации. Их показатели были повышены. Сейчас детей перевели в неврологическое отделение,

– отметила начальница управления здравоохранения Мария Бойко.

Прибывшие на место спасатели установили, резкий запах в воздухе дал одорант – вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного запаха. Впоследствии выяснили, что перед тем по улицам проезжала цистерна с одорантом. И оттуда могла произойти утечка из-за разгерметизации.

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Адорация природного газа происходит на специальных предприятиях, куда одорант доставляют машинами. "Специальные разрешения получают на автомобиль, который это перевозит, есть ограниченное количество этого одоранта. Есть автоматическое оборудование, которое осуществляет подачу этого одоранта.

Его хранят в емкостях, изготовленных из специального материала. Как мне известно, Богородчанское ЛВУМГ перевозки одоранта не осуществляло", – отметил начальник службы охраны труда, пожарной безопасности и ЧС Богородчанского ЛВУМГ Виталий Головатый.

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Поэтому полиция выяснит, кому принадлежит зафиксированная фура. До средины недели специальная комиссия обещает обнародовать результаты расследования.