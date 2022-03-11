В Ивано-Франковске объявили воздушную тревогу – в укрытие

Сирены раздаются в Ивано-Франковске. Все жители должны немедленно пройти в укрытие.

В Ивано-Франковске снова раздаются сирены. О воздушной угрозе сообщили в местной ОВА по состоянию на 12:15.

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Внимание! Воздушная тревога!

– пишет глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Как только вы услышите сирены, немедленно спуститесь в укрытие. В то же время не забудьте выключить все приборы, газ и свет.

Если у вас есть возможность помочь людям с инвалидностью или пожилым людям – сделайте это. Вы можете спасти им жизнь.

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