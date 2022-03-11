В Івано-Франківську знову лунають сирени. Про повітряну загрозу повідомили в місцевій ОВА станом на 12:15.

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Увага! Повітряна тривога!

– пише очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як тільки ви почуєте сирени, то негайно спустіться в укриття. Водночас не забудьте вимкнути всі прилади, газ та світло.

Якщо маєте можливість допомогти людям з інвалідністю чи похилого віку – зробіть це. Ви можете врятувати їм життя.

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