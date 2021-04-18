В Ивано-Франковске 17 апреля открыли первый McDonald's. Среди жителей возник огромный ажиотаж – в заведении очереди и на дорогах пробки.

Заведение открылось в торговом центре "Арсен" на улице Миколайчука, 2 Тогда местные начали публиковать видео и фото пробок и очередей.

К слову На Прикарпатье в больнице произошел масштабный пожар: эвакуированы десятки людей

McDonald's в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске McDonald's открыли 17 апреля. Местный фотограф опубликовал фото, сделанные с помощью аэросъемки и подписал его: "История как никто не пришел на открытие "Мака".

В заведении отреагировали на ажиотаж и призвали жителей запланировать визит на любой другой день, чтобы избежать скопления людей.