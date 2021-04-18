В Ивано-Франковске открытие McDonald's обернулось в хаос: большие очереди и пробки – фото
В Ивано-Франковске 17 апреля открыли первый McDonald's. Среди жителей возник огромный ажиотаж – в заведении очереди и на дорогах пробки.
Источник:Galka.if.ua
Заведение открылось в торговом центре "Арсен" на улице Миколайчука, 2 Тогда местные начали публиковать видео и фото пробок и очередей.
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McDonald's в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске McDonald's открыли 17 апреля. Местный фотограф опубликовал фото, сделанные с помощью аэросъемки и подписал его: "История как никто не пришел на открытие "Мака".
В заведении отреагировали на ажиотаж и призвали жителей запланировать визит на любой другой день, чтобы избежать скопления людей.
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