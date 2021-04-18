В Івано-Франківську 17 квітня відкрили перший McDonald's. Серед жителів виник величезний ажіотаж – у закладі черги та дорогах затори.

Заклад відкрився у торговому центрі "Арсен", що на вулиці Миколайчука, 2. Тоді місцеві почали публікувати відео та фото заторів й черг.

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McDonald's в Івано-Франківську

У Івано-Франківську McDonald's відкрили 17 квітня. Місцевий фотограф опублікував фото, зроблені з допомогою аерозйомки та підписав його: "Історія як ніхто не прийшов на відкриття "Маку".

У закладі відреагували на ажіотаж та закликали мешканців запланувати візит на будь-який інший день, щоб уникнути скупчення людей.