В Ивано-Франковске после гибели 3 человек хотят изменить русло реки

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил купаться на одном из участков реки. Там планируют изменить русло горной реки Быстрица-Солотвинская.

Причиной такого решения стали недавние трагические случаи. В Ивано-Франковске примерно на одном и том же месте за несколько дней утонули три человека.

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Ограничение купания в Быстрице-Солотвинской

12 июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив императивно написал: купаться под пешеходным мостом на реке Быстрица запрещено. Он отметил, что на том месте будут дежурить патрули и аварийно-спасательная служба. Штраф тем, кто нарушит правило – 50 тысяч гривен.

На следующий день состоялось заседание оперативного штаба. Руслан Марцинкив отметил, что если позволят погодные условия, то на участке Быстрицы будут менять русло реки.

Поручил ограничить купания в Быстрице в месте, где они произошли. Также сегодня на месте проведут совещание с представителями полиции, инспекции и Нацгвардии. Патрули будут дежурить с утра до вечера!

– отметил мэр Франковска.

Пешеходный мост над рекой Быстрица-Солотвинская, где запретили купаться: смотрите карту

Трагические случаи на реке в Ивано-Франковске