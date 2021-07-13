В Ивано-Франковске после гибели 3 человек хотят изменить русло реки
Источник:фейсбук Русалана Марцинкива
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил купаться на одном из участков реки. Там планируют изменить русло горной реки Быстрица-Солотвинская.
Причиной такого решения стали недавние трагические случаи. В Ивано-Франковске примерно на одном и том же месте за несколько дней утонули три человека.
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Ограничение купания в Быстрице-Солотвинской
12 июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив императивно написал: купаться под пешеходным мостом на реке Быстрица запрещено. Он отметил, что на том месте будут дежурить патрули и аварийно-спасательная служба. Штраф тем, кто нарушит правило – 50 тысяч гривен.
На следующий день состоялось заседание оперативного штаба. Руслан Марцинкив отметил, что если позволят погодные условия, то на участке Быстрицы будут менять русло реки.
Поручил ограничить купания в Быстрице в месте, где они произошли. Также сегодня на месте проведут совещание с представителями полиции, инспекции и Нацгвардии. Патрули будут дежурить с утра до вечера!
– отметил мэр Франковска.
Пешеходный мост над рекой Быстрица-Солотвинская, где запретили купаться: смотрите карту
Трагические случаи на реке в Ивано-Франковске
- С начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Только за сутки 11 июля в воде умерли 32 человека, из них 5 детей.
- Именно на Ивано-Франковщине с начала года вода унесла уже 26 жизней, из них 3 – дети.
- Три трагические случаи из них произошли именно на реке Быстрица-Солотвинская, где запретили купаться.
- 12 июля вечером утонула девочка: ее без сознания достали спасатели.
- Накануне с моста в реку прыгнул мужчина: выплыть ему не удалось, его тело достали спасатели.