Причиною такого рішення стали нещодавні трагічні випадки. В Івано-Франківську приблизно на одному і тому ж місці за декілька днів потонули три людини.

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Обмеження купання у Бистриці Солотвинській

12 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків імперативно написав: купатися під пішохідним мостом на річці Бистриця заборонено. Він зазначив: на тому місці чергуватимуть патрулі й аварійно-рятувальна служба. Штраф тим, хто порушить правило – 50 тисяч гривень.

Наступного дня відбулося засідання оперативного штабу. Руслан Марцінків зазначив: якщо дозволять погодні умови, то на ділянці Бистриці змінюватимуть русло річки.

Доручив обмежити купання в Бистриці в місці, де вони сталися. Також сьогодні на місці проведуть нараду з представниками поліції, інспекції та нацгвардії. Патрулі будуть чергувати з ранку до вечора!

– зазначив мер Франківська.

Пішохідний міст над річкою Бистриця Солотвинська, де заборонили купатися: дивіться карту

Трагічні випадки на річці в Івано-Франківську