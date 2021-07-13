Причиною такого рішення стали нещодавні трагічні випадки. В Івано-Франківську приблизно на одному і тому ж місці за декілька днів потонули три людини.
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Обмеження купання у Бистриці Солотвинській
12 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків імперативно написав: купатися під пішохідним мостом на річці Бистриця заборонено. Він зазначив: на тому місці чергуватимуть патрулі й аварійно-рятувальна служба. Штраф тим, хто порушить правило – 50 тисяч гривень.
Наступного дня відбулося засідання оперативного штабу. Руслан Марцінків зазначив: якщо дозволять погодні умови, то на ділянці Бистриці змінюватимуть русло річки.
Доручив обмежити купання в Бистриці в місці, де вони сталися. Також сьогодні на місці проведуть нараду з представниками поліції, інспекції та нацгвардії. Патрулі будуть чергувати з ранку до вечора!
– зазначив мер Франківська.
Пішохідний міст над річкою Бистриця Солотвинська, де заборонили купатися: дивіться карту
Трагічні випадки на річці в Івано-Франківську
- З початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив тогорічну липневу статистику. Лише за добу 11 липня у воді померли 32 людини, з них 5 дітей.
- Саме на Івано-Франківщині з початку року вода забрала вже 26 людських життів, з них 3 – діти.
- Три трагічні випадки із них сталися саме на річці Бистриця Солотвинська, де заборонили купатися.
- 12 липня увечері потонула дівчинка: її без свідомості дістали рятувальники.
- Напередодні з мосту у річку стрибнув чоловік: виплисти йому не вдалося, його тіло дістали рятувальники.