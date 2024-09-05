В Ивано-Франковске в лицее девочку не допустили к урокам из-за спортивного костюма

В Ивано-Франковске ученицу научного естественно-математического лицея имени Ивана Пулюя не допустили к учебе. Причиной стало то, что она была одета в спортивный костюм, а это якобы противоречит "дресс-коду" учебного заведения.

О таком неприятном инциденте, который, по предварительной информации, произошел накануне, 4 сентября, рассказала мама девочки Ольга Ярошевич в соцсетях. Сейчас ее сообщение удалено.

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Ученицу лицея не допустили к занятиям из-за "дресс-кода"

Мою дочь, ученицу лицея имени Ивана Пулюя, выгнали и не допустили к учебе за неподобающий вид. Мне об этом не сообщили, узнала от дочери: она позвонила, плача от безысходности и обиды,

– сообщила мама ребенка.

По ее словам, перед началом учебного года, 28 августа, классный руководитель проинформировал родителей, что в школе внедряют официальный дресс-код – белый верх и черный низ. "Надела моя дочь то, что имела, но нет, этого мало. Должен быть деловой стиль, деловой в +30°C", – заметила женщина.

"Форма внедрена на протяжении многих лет. При поступлении в лицей все родители и лицеисты знакомятся с правилами и дают письменное согласие на их соблюдение", – утверждают представители учебного заведения.

Они говорят, что девочке сделали замечание о несоблюдении лицейской формы. Пока классный руководитель связывался с другими родителями, она якобы самостоятельно решила идти домой и не ждать, пока наставник свяжется с ее родителями, думая, что ее отправили домой.

Там отметили, что отдельные ученики с согласия родителей возвращались домой переодеться. В то же время в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета отметили, что никто не намеревался выгонять ученицу или оскорблять ее, а инцидент произошел из-за "недокоммуникации".

Директор заведения объяснил, что в лицее действительно существуют определенные рекомендации по одежде соискателей образования, которые прописаны и доведены до сведения участников образовательного процесса и их родителей. Также руководитель отметил, что эти правила не являются нововведением,

– говорится в сообщении отдела образования.

К слову, в ситуацию вмешался также секретариат образовательного Омбудсмена. Там утверждают, что таким образом лицей нарушил права ученицы, поскольку одежда для школы – это выбор ребенка или его родителей.