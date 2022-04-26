В Ивано-Франковске "заминировали" здание ОГА: людей эвакуировали

Сегодня, 26 апреля, поступило сообщение о якобы "заминировании" здания Ивано-Франковской ОГА. Инцидент произошел около 11.30.

На стационарный номер областной государственной администрации позвонил неизвестный. Он разговаривал на русском языке и сообщил о якобы заминировании админздания.

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После сообщения о вероятном заминировании Ивано-Франковской ОГА, из помещения на улице Грушевского эвакуировали всех работников. Специалисты начали осматривать здание и приступили к поиску возможных взрывоопасных предметов.

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