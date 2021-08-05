По словам политиков, "Голос" всегда выступал за честность, открытость, прозрачность и демократичность. Впрочем руководство партии проигнорировало эти идеи и принципы.

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В опубликованном заявлении франковского отделения говорится, что действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать власть и распределить ее между своими доверенными людьми. Мол, точкой невозврата стала имитация "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик.

Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковский городской центр в полном составе принял решение о выходе из политической партии "Голос",

– отметили члены политсилы.

Они также подчеркнули, что не собираются прекращать свою работу. А будут и дальше делать все возможное для процветания Ивано-Франковска и Украины вообще.

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