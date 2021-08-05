За словами політиків, "Голос" завжди виступав за чесність, відкритість, прозорість та демократичність. Втім керівництво партії знехтувало цими ідеями й принципами.

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В опублікованій заяві франківського осередку мовиться, що чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати владу та розподілити її між своїми довіреними людьми. Мовляв, точкою неповернення стала імітація "з'їзду партії", який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик.

Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з політичної партії "Голос",

– наголосили члени політсили.

Вони також підкреслили, що не збираються припиняти свою роботу. А будуть і далі робити все можливе для процвітання Івано-Франківська та загалом України.

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