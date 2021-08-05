За словами політиків, "Голос" завжди виступав за чесність, відкритість, прозорість та демократичність. Втім керівництво партії знехтувало цими ідеями й принципами.
Зверніть увагу Голосував не так, як треба, – глава франківського осередку "Голосу" Тищенко покинув партію
В опублікованій заяві франківського осередку мовиться, що чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати владу та розподілити її між своїми довіреними людьми. Мовляв, точкою неповернення стала імітація "з'їзду партії", який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик.
Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з політичної партії "Голос",
– наголосили члени політсили.
Вони також підкреслили, що не збираються припиняти свою роботу. А будуть і далі робити все можливе для процвітання Івано-Франківська та загалом України.
Розкол у "Голосі": останні новини
- 29 липня про вихід з партії "Голос" заявили одразу кілька народних депутатів, які у Верховній Раді утворили власне об'єднання "Справедливість".
- Першою відповідну заяву зробила Олександра Устінова. Своє рішення вона пояснила тим, що Кіра Рудик узурпувала владу в партії.
- Також про вихід з партії заявили Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.
- Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі 24 каналу відзначив, що ставиться з повагою до рішення колег.