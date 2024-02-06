Ведь Военно-морские силы ВСУ рассказывали, что к “Ивановцу” фактически нет запчастей, поэтому восстановить судно будет очень сложно. В то же время в составе Черноморского флота всего 3 таких судна.
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Как повлияет на Россию уничтожение "Ивановца"
Британские разведчики проанализировали видео из открытых источников, где можно заметить, как надводные дроны успешно нанесли удар по кораблю. Это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".
Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма,
– отметили в Минобороны Великобритании.
Там также добавили, что этот последний украинский успех подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, которые действуют в Черном море.
По данным британских военных, сложная система связи "Ивановца" позволяет ему отправлять и получать данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия.
Несмотря на все, почти наверняка, российский флот все еще может выполнять три свои основные задачи в Черном море:
- наносить удары на большие расстояния,
- патрулировать,
- осуществлять поддержку.
Разведка уничтожила вражеский "Ивановец"
- В ночь на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Операцию осуществили воины спецподразделения "Group 13".
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что было 6 прямых попаданий в корпус катера "Ивановец". Атаковали вражеское судно дронами украинского производства MAGURA V5. По данным главы разведки, было шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус.
- Иностранные журналисты заметили, ссылаясь на одного из операторов беспилотника, отметило, что во время атаки использовали 10 дронов MAGURA, из которых 6 – поразили и потопили военный корабль. Этот оператор рассказал, что дроны MAGURA длиной почти 6 метров, движутся на основе водного мотоцикла и имеют радиус действия ориентировочно 800 километров.