Ведь Военно-морские силы ВСУ рассказывали, что к “Ивановцу” фактически нет запчастей, поэтому восстановить судно будет очень сложно. В то же время в составе Черноморского флота всего 3 таких судна.

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Как повлияет на Россию уничтожение "Ивановца"

Британские разведчики проанализировали видео из открытых источников, где можно заметить, как надводные дроны успешно нанесли удар по кораблю. Это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".

Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма,

– отметили в Минобороны Великобритании.

Там также добавили, что этот последний украинский успех подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, которые действуют в Черном море.

По данным британских военных, сложная система связи "Ивановца" позволяет ему отправлять и получать данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия.

Несмотря на все, почти наверняка, российский флот все еще может выполнять три свои основные задачи в Черном море:

наносить удары на большие расстояния,

патрулировать,

осуществлять поддержку.

Разведка уничтожила вражеский "Ивановец"