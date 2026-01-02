Зеленский планирует назначить Олега Иващенко начальником ГУР

Президент Зеленский 2 января провел совещание с Олегом Иващенко. Он заявил, что нынешний руководитель Службы внешней разведки продолжит служить Украине на позиции военной разведки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский об Иващенко?

Как руководитель Службы внешней разведки Иващенко доложил главе государства об общей ситуации и актуальных угрозах для Украины.

"Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", – отметил Зеленский.

Он добавил, что аналогично Украина действует с российским военным производством, пытаясь оборвать как можно больше связей России с миром и схем обхода санкций.

На фоне этого он выразил благодарность Службе внешней разведки за работу.

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины,

– также добавил президент.

В Офисе Президента в комментарии 24 Каналу объяснили эти слова Зеленского. Говорят, что говорится о намерении назначить Иващенко главой ГУР. В то же время добавили, что предусмотрено большое количество процедур. Сейчас идет подготовка соответствующих указов.

Что предшествовало?