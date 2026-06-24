Об этом сообщили в группировке войск "Курск".

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Как ВСУ опровергли заявления россиян?

В группировке войск "Курск" сообщили, что село Иволжанское находится под полным контролем Сил обороны Украины и расположено в глубоком тылу.

В ВСУ подчеркнули, что в районе Иволжанского не зафиксировано ни штурмовых действий, ни присутствия российских войск. Там также назвали сообщения о боях с участием 71 бригады очередной дезинформацией.

Очевидно, устав получать по шее на собственной границе, российские генералы сдвигают линию фронта единственным доступным им способом – с помощью клавиатуры,

– заявили в ВСУ.

Украинские защитники иронично заметили, что заявленное россиянами "продвижение" существует лишь в их информационном пространстве. ВСУ подчеркнули, что сообщения об успехах оккупантов вообще не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Что известно о ситуации на Сумском направлении?

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на севере Сумской области и пытаются создать вдоль границы так называемую буферную зону.

Украинские военные также продолжали наносить удары по российским военным объектам в Белгородской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил 20 июня, что украинские силы поразили пункты управления беспилотниками вблизи села Теребрено, примерно в трех километрах от государственной границы.

Также, по данным ISW, российские войска 19 и 20 июня продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться вперед не смогли. В то же время украинские силы осуществили контратаки к юго-востоку от Сум.