Из 12 крылатых ракет, выпущенных по Кременчугу, две удалось сбить из "Стингеров"

Российские оккупанты 12 мая выпустили 12 крылатых ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские защитники из ПЗРК "Стингер" сбили две.

В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22. Об этом сообщил Валерий Залужный.

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За прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер",

– отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, одна из причин перехода российских оккупантов к этой тактике – отказ от применения авиации, которая ежедневно несет большие потери.

Обстрелы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин указал, что враг 12 мая выпустил 12 ракет по Кременчугу. Он рассказал, что враг попал в Кременчугский НПЗ и другие объекты инфраструктуры. Этот удар по заводу 12 мая – третий с самого начала полномасштабного вторжения России.

Сначала захватчики атаковали его 2 апреля. Тогда вспыхнул пожар. Из-за нанесенных разрушений НПЗ был вынужден остановить работу. Впоследствии сообщили о нескольких пострадавших. Люди получили ожоги.

Во второй раз оккупанты обстреляли завод через 22 дня, 24 апреля, – на Пасху. Тогда по городу прилетело 9 ракет. В результате атаки погиб один человек, а еще 7 – пострадали.

Предыдущие атаки Полтавской области: что о них известно

Дмитрий Лунин подчеркнул, что обстрел Полтавской области 12 мая стал едва ли не самым большим за время полномасштабной войны . К счастью, обошлось без жертв.

С начала мая российские военные обстреливали Карловскую общину Полтавщины. Вечером 11 мая оккупанты выпустили ракету в объект гражданской инфраструктуры общины. Дом был серьезно поврежден.

Несколькими днями ранее, 7 мая, враг обстрелял город Карловка. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших. Противовоздушная оборона сбила ракету.

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