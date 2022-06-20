Из 17 тысяч жителей в Марьинке осталось 700: город разбит, но поле поблизости – засеяно

Российские военные продолжают сравнивать с землей украинские города и села. Марьинка, в которой до войны жило 17 тысяч жителей, сейчас превратилась в пустырь.

Журналисты совместно с полицейским экипажем "Белый ангел" показали, как сейчас живет Марьинка, а также Красногоровка. Жители рассказали, как им живется буквально под круглосуточными обстрелами врага.

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Хотя Марьинка практически пуста, но поле засеяно

В настоящее время в Марьинке проживает около 700 человек. И эта цифра поражает, если учитывать тот факт, что до полномасштабного вторжения населения этого города насчитывалось 17 тысяч человек.

И хотя город наголову разбит врагом, поле близ него засеяно. Как отмечают в Нацполиции, несмотря на жуткие условия люди не оставляют труда.

Правоохранители не только посетили разрушенные города. Они еще привезли жителям хлеб, медикаменты. С последним очень сложно, ведь лекарства всегда не хватает и их приходится привозить небольшими партиями.

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Жители помогают друг другу

Не покинула город местная продавщица. Она уверена в том, что ее деятельность очень важна, ведь в городе есть кому помочь.

Остались здесь, потому что есть очень много одиноких бабушек, дедушек. Им нужна колбаса, нужен хлеб. Мы с 2014 года, если честно, ни на один день не закрывались,

– сказала она.

Женщина добавляет, что все обязательно будет хорошо. Вскоре вернутся люди, дети. И она уверена, что город заживет еще лучше, чем до войны.

К сожалению, война сильно повлияла на детей. Они теперь спрашивают не о сладости и развлечениях, а о хлебе. Таким был вопрос от девочки, получившей от правоохранителей пиццу и напитки.

Несокрушимы и другие местные жители. Вот бабушка, которую удалось вывезти из под обстрелов на линии фронта, решила угостить сотрудников полиции абрикосами. И в таких ситуациях еще больше понимаешь, что украинцев никаким оккупантам не одолеть.

К слову, это тоже доказывают наши мужественные педагоги. Так, во временно оккупированном Мелитополе 90% сотрудников образования отказались сотрудничать с оккупантами . Так что враг принял радикальное решение.

В Мелитополь будут свозить учителей из России

Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне уже начинают набор учителей из своей страны. Они должны заменить тех педагогов, которые отказались сотрудничать с коллаборантами.

Что касается 10%, которые согласились на это, то речь идет о техническом персонале. Сами же педагоги ни в коем случае не готовы преподавать украинским детям предметы по российской программе. И все верят, что вскоре ВСУ освободят город от оккупации, а дети вернутся в украинские школы.

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