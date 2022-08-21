Из 20 российских ракет лишь 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным

российские оккупанты ежедневно запускают по украинским городам свои ракеты. Преимущественно те попадают в гражданскую инфраструктуру.

В Службе безопасности Украины установили, что только 1 ракета из 19 выпущенных россией попадала в военный объект. Остальные 19 – в жилые дома, больницы, учебные заведения и т.д.

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Только каждый 20-й ракетный удар россии был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь,

– рассказали в СБУ.

В ведомстве заверили, что Украина не забудет и не простит ни одно кровавое преступление россии. Убийцы обязательно понесут ответственность за свои преступления.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Целю номер 1 для россиян являются не военные объекты, а люди. Это уже давно стало понятно, ведь вражеские войска больше всего бьют именно по гражданской инфраструктуре. Жилые районы Харькова и Николаева практически ежедневно оказываются под обстрелами.

К примеру, 20 августа оккупанты запустили ракетой "Калибр" по жилым домам в Вознесенске Николаевской области. Смертоносный снаряд повредил 5-этажный дом и несколько частных. К сожалению, 14 местных жителей получили ранения. Среди них 3 детей. Известно, что одной девочке обломок выбил глаз.

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Ночью на 21 августа по областному центру захватчики запустили ракеты С-300. Они попали на территорию одного из предприятий. К счастью, обошлось без жертв.

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