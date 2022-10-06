Из 30 автобусов для днепрян 10 загружены гуманитарной помощью, – Кличко

Киев отправил в Днепр 30 пассажирских автобусов в замену тем, что сгорели во время российских обстрелов. 10 из них загружены гуманитарной помощью.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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"Киев отправляет Днепру в качестве помощи 30 автобусов, которые будут курсировать на маршрутах общественного транспорта. 10 из них поедут к днепрянам, загруженные гуманитарной помощью. Мы должны сегодня помогать друг другу, должны вместе выстоять и победить российских варваров. В это сложное время мы должны особо поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта", – отметил Кличко.

Для помощи Днепру Киев отправляет 30 автобусов: смотрите видео

По его словам, Киев передает Днепру автобусы, которые удобны для пассажиров и доказали свою надежность.

Автобусы, которые столица передала Днепру, – это МАЗы двух моделей с низким уровнем пола и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оборудованы пандусами для комфорта пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей – с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач – производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, обеспечивающих надежную работу.

– сообщил Кличко.

Для помощи Днепру Киев отправляет 30 автобусов / Фото фейсбук Виталия Кличко

Он также добавил, что киевляне не испытывают неудобств: на следующей неделе в Киев прибудут еще 10 автобусов в качетсве помощи от западных партнеров.

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