Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбук.

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"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", – наголосив Кличко.

Для допомоги Дніпру Київ відправляє 30 автобусів: дивіться відео

За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.

Автобуси, які столиця передала Дніпру, – це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв – із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу,

– повідомив Кличко.

Для допомоги Дніпру Київ відправляє 30 автобусів / Фото фейсбук Віталія Кличка

Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.

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