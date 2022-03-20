Из 7 гуманитарных коридоров сработали 4, – Верещук об эвакуации 20 марта
Ирина Верещук заявила, что 20 марта из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего эвакуировали 7 295 человек.
Удалось эвакуировать людей из Донецкой и Киевской областей, сообщает 24 канал. Детали раскрыла министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук.
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Эвакуация в Донецкой области
Верещук рассказала, что из Мариуполя в Запорожье в течение 20 марта прибыли 3985 человек. Из Бердянска их доставили автобусами и частным транспортом.
В общей сложности для эвакуации мариупольцев из Бердянска привлекли 11 автобусов. Они уже доехали в Запорожье. Кроме того, Верещук подчеркнула, что уже 21 марта в направлении Мариуполя отправятся 5 десятков автобусов из Запорожья.
Министр рассказала, что основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске. Адрес: Мелитопольское шоссе, 27
Также Верещук напомнила, что в Бердянске действует горячая линия.
Номера:
- +38 097 551 59 17
- +38 050 439 75 29
- + 62 76 и 3 52 52
Провели сегодня переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, Мелекино,
– подчеркнула Верещук.
Министр отметила, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса дозаправки: проспект Восточный, 4а и улица Мелитопольское шоссе, 87б.
Эвакуация в Киевской области
- Из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек
- Из села Тарасовка в Бровары – 1 310 человек.
В то же время оккупанты второй день подряд срывают эвакуацию из города Бородянка в город Белая Церковь.Примите во внимание! Из Харькова 20 марта удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань.
В то же время враг сорвал доставку помощи в поселок Малая Рогань.
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