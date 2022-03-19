Из 9 гуманитарных коридоров сработало 7, – Верещук назвала количество эвакуированных 18 марта
Ирина Верещук рассказала, что сработало 7 из 9 согласованных гуманитарных коридоров. Министр отметила, что удалось эвакуировать более 9 тысяч человек.
Соответствующее заявление сделала вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вечером 18 марта. То есть на 23-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте, Россия до сих пор не обратилась с просьбой забрать тела и останки оккупантов
Удалось эвакуировать более 9 тысяч человек
Из 9 гуманитарных коридоров сегодня (речь идет о 18 марта – 24 канал) сработали 7. Всего с их помощью удалось эвакуировать 9145 человек,
– рассказала чиновник.
Ирина Верещук также объяснила ситуацию по каждому из направлений. В частности:
- Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье доехали 4972 человека, из которых 1124 – дети. В Бердянск удалось доставить горючее для дозаправки мариупольцев, которые двигаются по гуманитарному коридору на собственных авто.
- Также 500 жителей Мариуполя забрали автобусами в Бердянск. По планам, завтра (речь идет о 19 марта – 24 канал) в Бердянск прибудут 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев;
- Сумская область: эвакуировано 4173 человека. В частности, из Сум – 3296 человек, из Тростянца – 246, из города Лебедин – 50, из Конотопа – 400, из поселков Краснополье – 146 и Большая Писаревка – 41 человек;
- Харьковская область: из-за нарушения тишины на согласованном маршруте снова сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
На завтра (речь идет о 19 марта – 24 канал) мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей. Также готовим гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области,
– объяснила Ирина Верещук.
Министр пояснила, что круглосуточно работает горячая телефонная линия Национального информационного бюро (НИБ) по номерам 1648 и (044) 287-81-65, где принимают информацию о пропавших без вести и пленных – как военных, так и гражданских.
"Если у вас есть такая информация, звоните, пожалуйста, нам нужно как можно скорее сформировать полные реестры данных", – пояснила Верещук.
Вечернее обращение Верещук за 18 марта – смотрите видео