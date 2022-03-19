Из 9 гуманитарных коридоров сработало 7, – Верещук назвала количество эвакуированных 18 марта

Ирина Верещук рассказала, что сработало 7 из 9 согласованных гуманитарных коридоров. Министр отметила, что удалось эвакуировать более 9 тысяч человек.

Соответствующее заявление сделала вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вечером 18 марта. То есть на 23-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте, Россия до сих пор не обратилась с просьбой забрать тела и останки оккупантов

Удалось эвакуировать более 9 тысяч человек

Из 9 гуманитарных коридоров сегодня (речь идет о 18 марта – 24 канал) сработали 7. Всего с их помощью удалось эвакуировать 9145 человек,

– рассказала чиновник.

Ирина Верещук также объяснила ситуацию по каждому из направлений. В частности:

Донецкая область : из Мариуполя в Запорожье доехали 4972 человека, из которых 1124 – дети. В Бердянск удалось доставить горючее для дозаправки мариупольцев, которые двигаются по гуманитарному коридору на собственных авто.

: из Мариуполя в Запорожье доехали 4972 человека, из которых 1124 – дети. В Бердянск удалось доставить горючее для дозаправки мариупольцев, которые двигаются по гуманитарному коридору на собственных авто. Также 500 жителей Мариуполя забрали автобусами в Бердянск. По планам, завтра (речь идет о 19 марта – 24 канал) в Бердянск прибудут 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев;

Сумская область : эвакуировано 4173 человека. В частности, из Сум – 3296 человек, из Тростянца – 246, из города Лебедин – 50, из Конотопа – 400, из поселков Краснополье – 146 и Большая Писаревка – 41 человек;

: эвакуировано 4173 человека. В частности, из Сум – 3296 человек, из Тростянца – 246, из города Лебедин – 50, из Конотопа – 400, из поселков Краснополье – 146 и Большая Писаревка – 41 человек; Харьковская область: из-за нарушения тишины на согласованном маршруте снова сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

На завтра (речь идет о 19 марта – 24 канал) мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей. Также готовим гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области,

– объяснила Ирина Верещук.

Министр пояснила, что круглосуточно работает горячая телефонная линия Национального информационного бюро (НИБ) по номерам 1648 и (044) 287-81-65, где принимают информацию о пропавших без вести и пленных – как военных, так и гражданских.

"Если у вас есть такая информация, звоните, пожалуйста, нам нужно как можно скорее сформировать полные реестры данных", – пояснила Верещук.

Вечернее обращение Верещук за 18 марта – смотрите видео