Из "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины

В Украине 16 мая приступили к операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. Впоследствии их обменяют и вернут домой.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее Исполнили приказ для сохранения жизней – защитники Мариуполя обратились к украинцам

Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена.

Операция по спасению продолжается

Маляр добавила: в отношении все еще остающихся на территории "Азовстали" защитников – совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению.

Чиновница подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя,

– подчеркнула Маляр.

Анна Маляр об операции по эвакуации защитников Азовстали:

Зеленский прокомментировал операцию

Президент Владимир Зеленский отметил, что операцию по спасению защитников Мариуполя начали наши военные и разведчики. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, но требует деликатности и времени.

Зеленский подчеркнул, что украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип.

Что этому предшествовало

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности. В течение 82 дней оттягивали на себя превосходящие силы противника и позволили украинской армии перегруппироваться. Он подчеркнул, что для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа.

Напомним, российские войска оцепили Мариуполь с 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь".

Кроме военных, там оказались и гражданские. Однако мирных жителей с завода эвакуировали.

Наши защитники оказались в критической ситуации. Россияне обстреливали и штурмовали "Азовсталь".

В бункерах было около 600 раненых. С открытыми ранами они находились в антисанитарных условиях без медикаментов, воды и пищи.

Родные бойцов просили о процедуре экстракции – чтобы военных при посредничестве третьей стороны вывезли на территорию другого государства.

Украинские власти заявляли, что пытаются договориться об эвакуации хотя бы тяжелораненых. Отмечали, что процесс переговоров сложен, поэтому просили воздержаться от комментариев до его окончания.

Смотрите вечернее обращение Зеленского: