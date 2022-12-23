Из Бахмута спасли многодетную семью, которая 3 месяца жила в подвале: щемящие кадры

В Бахмуте правоохранители спасли многодетную семью. Малыши рассказывают, что уже даже привыкли жить в подвале.

В семье трое детей: 8-летний Глеб, 9-летняя Мирослава и 12-летний Даниил. Эвакуацией занимался экипаж "Белый Ангел".

Кстати говоря Через 8 месяцев разлуки: медыка Обедина из "Азовстали" наконец-то увидела дочь Алису

Жили в подвале 3 месяца

Семья не решалась на эвакуацию 3 месяца, за это время находились в подвале. Дети признаются, что уже привыкли там жить и не боятся взрывов.

Нам совсем не страшно, потому что мы уже привыкли к этим звукам. В подвале тепло, у нас печка своя есть. Играем втроем с собакой нашей, на улицу почти не выходим,

– рассказывали они.

Правоохранители несколько дней убеждали семью уехать. Наконец удалось.

Эвакуация семьи / Фото журналиста Диего Эррера Карседо:

Начался обстрел

Когда семья собиралась, начался обстрел. Поэтому пришлось очень быстро передвигаться. Людей доставили в местный "пункт несокрушимости". Детей обогрели и подарили сладкие подарки.

Правоохранители договорились с волонтерами, чтобы семью вывезли в Днепр, а оттуда они отправятся в Киевскую область. Там их уже ждет жилье.

Какая ситуация в Бахмуте