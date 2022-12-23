Из Бахмута спасли многодетную семью, которая 3 месяца жила в подвале: щемящие кадры
Источник:Нацполиция
В Бахмуте правоохранители спасли многодетную семью. Малыши рассказывают, что уже даже привыкли жить в подвале.
В семье трое детей: 8-летний Глеб, 9-летняя Мирослава и 12-летний Даниил. Эвакуацией занимался экипаж "Белый Ангел".
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Жили в подвале 3 месяца
Семья не решалась на эвакуацию 3 месяца, за это время находились в подвале. Дети признаются, что уже привыкли там жить и не боятся взрывов.
Нам совсем не страшно, потому что мы уже привыкли к этим звукам. В подвале тепло, у нас печка своя есть. Играем втроем с собакой нашей, на улицу почти не выходим,
– рассказывали они.
Правоохранители несколько дней убеждали семью уехать. Наконец удалось.
Эвакуация семьи / Фото журналиста Диего Эррера Карседо:
Начался обстрел
Когда семья собиралась, начался обстрел. Поэтому пришлось очень быстро передвигаться. Людей доставили в местный "пункт несокрушимости". Детей обогрели и подарили сладкие подарки.
Правоохранители договорились с волонтерами, чтобы семью вывезли в Днепр, а оттуда они отправятся в Киевскую область. Там их уже ждет жилье.
Какая ситуация в Бахмуте
- Россияне с мая пытаются захватить Бахмут, но успехов не имеют. Иногда оккупанты прорываются на окраине города, но ВСУ выбивают россиян и не дают им прорвать оборону.
- Кстати, недавно в Бахмуте побывал президент Владимир Зеленский. Во время его визита обстрелы со стороны захватчиков не прекращались.